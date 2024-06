O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 22:32

Rio - Os adolescentes suspeitos de estuprarem uma colega de classe em uma escola da rede municipal do Rio, prestaram depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) nesta segunda-feira (17). O DIA apurou que, até às 16h, dois dos três meninos se apresentaram na especializada, que fica na Lapa, Região Central do Rio.

O caso aconteceu na última quarta-feira (12). De acordo com os relatos da vítima, o abuso aconteceu durante uma aula de educação física. A menor contou ter sido levada por três alunos da sua turma, com idades de 12 a 14 anos, para um banheiro que fica abaixo de uma arquibancada do ginásio da escola.

No local, ela teria sido estuprada por um dos adolescentes, enquanto outro a segurava e o terceiro vigiava a porta. A vítima disse aos investigadores que tentou gritar e pedir socorro, mas foi agredida pelos alunos que abusavam. Uma colega dela, que ouviu os gritos, também teria sido agredida ao tentar entrar no local.

Os adolescentes haviam sido intimados na última sexta-feira (14). Segundo a Polícia Civil, a menina foi ouvida em depoimento especial e encaminhada para exame de corpo de delito. A diretora do colégio e algumas testemunhas já foram ouvidas. A investigação está em andamento.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que não tolera qualquer tipo de violência no ambiente escolar.

"A aluna e a responsável foram acolhidas pela direção da escola e estão recebendo apoio psicológico. A Secretaria instaurou sindicância para apurar o caso e está dando todo o apoio à polícia", informou a pasta.