Douglas Vilela ostentava dinheiro e veículos de luxo nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Douglas Vilela ostentava dinheiro e veículos de luxo nas redes sociais Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/06/2024 19:02

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta segunda-feira (17), o influenciador Douglas Emanuel Vilela de Oliveira, que conta com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, ele estava com um carro roubado em um motel na Avenida Brasil, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Na manhã desta segunda, os agentes receberam a informação de que dois bandidos da comunidade Vila Aliança estariam com o veículo no estabelecimento. Ao chegar no local, os policiais encontraram Douglas Vilela e um outro homem com o automóvel que havia sido roubado em Duque de Caxias, no último dia 9. O carro é do modelo Creta 1TA Platinum, da Hyundai, avaliado em R$ 135 mil.

Após a abordagem, o outro homem foi liberado, mas o influenciador acabou detido em flagrante por receptação e adulteração de veículo roubado. Os agentes encaminharam Douglas à DRFA, onde registraram a ocorrência.

Nas redes sociais, o influenciador publicava fotos e vídeos com veículos de luxo, principalmente motos, e ostentava notas de dinheiro. Durante os passeios filmados, ele cometia infrações como circular com a placa tapada e empinar.