Menina baleada foi levada para o Hospital Municipal Souza AguiarRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 17:52 | Atualizado 17/06/2024 18:02

Rio - Uma menina de 5 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos, na manhã desta segunda-feira (17), no Morro da Mineira, no Catumbi, na região central do Rio. Dois homens, que estariam envolvidos na troca de tiros, morreram.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para checar a entrada de três vítimas de disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Os policiais constataram a morte dos dois homens e a criança ferida.

Informações preliminares apuradas pela equipe que atendeu a ocorrência apontam que houve um confronto entre criminosos rivais na comunidade e a menina foi atingida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro é considerado estável.

Os homens mortos, que ainda não foram identificados, estariam envolvidos no tiroteio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A PM destacou que o policiamento foi reforçado na região.

Caso semelhante

Também no Hospital Municipal Souza Aguiar está internada a menina Ana Beatriz Barcelos do Nascimento, de 13 anos, que foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos , ocorrido na última quinta-feira (13), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Segundo relatos de uma familiar, o caso aconteceu na rua da casa da adolescente, no sub-bairro da Freguesia, enquanto ela voltava do balé.

Seu estado de saúde nesta segunda-feira (17) é considerado grave. Familiares pediram doações de sangue para a menina através das redes sociais. Ela tem tipo sanguíneo O+, mas são aceitos todos os tipos de sangue. As doações podem ser feitas no Hemorio, na Rua Frei Caneca 8, no Centro do Rio.