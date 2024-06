Fuzil apreendido no Morro do Jordão tinha homenagem a ex-chefe do tráfico do Morro do Juramento - Reprodução

Fuzil apreendido no Morro do Jordão tinha homenagem a ex-chefe do tráfico do Morro do JuramentoReprodução

Publicado 20/06/2024 19:15 | Atualizado 20/06/2024 20:15

Rio - Dois suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares, na tarde desta quinta-feira (20), no Morro do Jordão, localizado entre os bairros do Tanque e Taquara, na Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos nas redes sociais, houve intensas trocas de tiros na região. Um fuzil apreendido na ação estava com uma homenagem a um ex-chefe do tráfico do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) se envolveram em um confronto no momento em que realizavam uma ação na comunidade. Dois criminosos foram baleados. Eles, que não tiveram suas identidades reveladas, foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Ainda não há informações sobre os estados de saúde.

Junto com os suspeitos foram apreendidos um fuzil e uma pistola. Um terceiro homem foi preso com drogas e levado para a 32ª DP (Taquara), para onde todo o material foi levado.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) divulgou que tiros foram registrados na área da comunidade por volta das 13h30. Um blindado da PM circulou pelo Morro do Jordão durante a ação.

O policiamento segue reforçado no local.

Homenagem para ex-chefe do tráfico

O fuzil apreendido na tarde desta quinta-feira (20) estava com a mensagem "Saudades eternas Titio Rolinha". A homenagem é para o traficante Rodrigo Barbosa Marinho, de 49 anos, ex-chefe do tráfico do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. O criminoso morreu em uma troca de tiros com policiais militares em dezembro de 2022.

Titio Rolinha também já foi chefe do tráfico da comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo investigações, ele atuava no mundo do crime desde 2001. Rodrigo Marinho foi preso em 2011. No entanto, ele deixou a cadeia pela porta da frente em março de 2022 após ser beneficiado para cumprir sua pena em regime semiaberto, sob alegação de bom comportamento nos 11 anos em que ficou recluso.

Contra ele constavam seis processos criminais, a maioria por associação criminosa, tráfico de drogas e roubo e sua pena era de 34 anos de prisão.

Disputas territoriais

O Morro do Jordão é uma das regiões da Zona Oeste do Rio que convive com uma disputa territorial entre traficantes e milicianos. A área já foi dominada completamente por uma milícia, no entanto, desde o ano passado, vem sendo invadida pelo tráfico de drogas, que tem o objetivo de expandir seus domínios.

A situação no Jordão teria se agravado em agosto do ano passado. A região historicamente controlada pela milícia estava dominada pelo CV na época. Contudo, o grupo paramilitar teria retomado o controle no dia 17 desse mês, fazendo com que a facção voltasse a invadir para conseguir o domínio. Os confrontos na época aconteceram de madrugada e assustaram moradores.