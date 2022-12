Rodrigo Barbosa Marinho, mais conhecido como Titio Rolinha, chefe do tráfico no Morro do Juramento - Divulgação

Publicado 02/12/2022 13:01

Rio - Os chefes do tráfico de drogas do Morro do Juramento e Juramentinho, identificados como Rodrigo Barbosa Marinho, conhecido como Rolinha ou Titio Rolinha, e Hevelton Nascimento Júnior, o Bad Boy, respectivamente, foram mortos durante uma operação da Polícia Militar em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, nesta quinta-feira (1º). Outros três suspeitos morreram na ação e um, que também foi ferido, está preso sob custódia no hospital.



De acordo com a corporação, no fim da tarde desta quinta (1º), quando as equipes do 41ºBPM (Irajá) saíam de uma operação no Juramento, criminosos do Juramentinho, que se deslocavam para tentar ocupar a comunidade que havia sido alvo da operação, atacaram os policiais e houve confronto. Sete fuzis foram apreendidos com os suspeitos.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que estavam no Morro do Juramentinho tentaram invadir a comunidade do Juramento, que é dominada pelo grupo rival, o Comando Vermelho (CV).



De acordo com a Polícia Civil, os demais corpos identificados são de Luiz Felipe de Brito Santa de Almeida; Cristiano Soares da Silva; e Evandro de Souza Ricardo. O criminoso internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, sob custódia, ainda não teve a identidade divulgada.

Saiba quem são os chefes do tráfico

Rodrigo Barbosa Marinho, conhecido como Rolinha ou Titio Rolinha, chefiava o Morro do Juramento, mas também já foi chefe do tráfico da Favela do Rodo, em Santa Cruz. Segundo as investigações, ele atua no crime desde 2001. Preso em 2011, ele teria sido solto em março deste ano, quando segundo informações teria se reunido com criminosos locais e assumido a gestão.

Já Hevelton Nascimento Júnior, o Bad Boy, estava na lista de procurados do Disque Denúncia com recompensa de R$ 1 mil. Ele possui ficha criminal extensa, como assalto a mão armada; homicídio; e associação ao tráfico de drogas. Atualmente, ele comandava o Morro do Juramentinho, em Vicente de Carvalho, ee também seria responsável por comandar os assaltos a cargas e veículos na região

Nas redes sociais, perfis repercurtiram a morte das lideranças.

Nosso eterno patrão, fica com Deus Bad boy, família Santa Maria te ama muito obg por tudo paizão



Eterno Botafogo pic.twitter.com/aVkXMeV7vT — 2G STM(@crf_doisg) December 2, 2022

Luto oficial pelo nosso general. pic.twitter.com/RgCoDeYEdQ — Fielzin 22 (@Leozinhph2) December 1, 2022

Escolas e clínica fechadas

Após a operação, cinco escolas foram fechadas na manhã desta sexta-feira (2), além da clínica da família localizada no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte, após uma operação na comunidade que deixou ao menos cinco mortos e suspeito baleado preso sob custódia no hospital, nesta quinta (1º). Ainda hoje, policiais militares reforçam o policiamento na região.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Herbert de Souza acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (2)

Segundo a Secretaria Municipal de Educação as cinco unidades escolares da região do Morro do Juramento prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência de instabilidade na área.

O policiamento na região está reforçado na região, inclusive com a presença de caveirões da Polícia Militar. Até o momento, sem ocorrências.