Juan Darck dos Santos, vulgo Fumaça, estava foragido e foi preso no Centro de Niterói - Divulgação

Publicado 20/06/2024 17:48 | Atualizado 20/06/2024 18:10

Juan Darck dos Santos Conceição, o Fumaça, foi localizado na segunda-feira (17), no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele responde por homicídio qualificado e corrupção de menores, e era considerado foragido da justiça. Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prenderam o sexto suspeito de envolvimento na morte de Antônio Valdeci de Lima , espancado até a morte em dezembro do ano passado., o Fumaça, foi localizado na segunda-feira (17), no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele responde por homicídio qualificado e corrupção de menores, e era considerado foragido da justiça.

De acordo com a especializada, a prisão de Juan foi um desdobramento da investigação da própria especializada referente à morte de Antônio Valdeci. O crime aconteceu no dia 30 de dezembro, na comunidade do Pimba, no Fonseca, em Niterói. Antônio foi amarrado e espancado até a morte por traficantes da localidade. Para a polícia, Fumaça participou do espancamento, além de ser acusado de traficar drogas na região.

Segundo os policiais, Juan fugiu da cadeia e foi indicado como autor em outros crimes na cidade, como roubo de residência, extorsão, associação criminosa, tentativa de latrocínio e roubos de carga.



O suspeito foi conduzido à DHNSG. Em março deste ano, mãe e filho foram presos, e outro filho da mulher envolvida no crime, um adolescente, foi apreendido. Anteriormente, outras duas pessoas já haviam sido presas. O caso segue em investigação na especializada.