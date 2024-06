Motorista foi rendido por dois criminosos - Reprodução

Publicado 20/06/2024 16:45 | Atualizado 20/06/2024 18:15

São Gonçalo - Um motorista foi rendido por dois criminosos na noite desta quarta-feira (19), na Rua Coronel Serrado, bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Imagens gravadas por moradores do local registraram toda a ação da dupla. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o momento em que a vítima é parada por dois suspeitos em uma moto. Um deles desce da garupa e aponta algo para o motorista, fazendo ameaças de morte logo em seguida. Pelas imagens, não é possível identificar o que ele segura. O rapaz, assustado, desce do veículo com as mãos para cima.

O suspeito, então, assume o lugar do motorista, dá meia volta com o carro e, junto da moto, acelera. Logo em seguida, é possível ouvir os moradores que estão gravando o crime dizendo que iriam ligar para a polícia.

De acordo com o comando do 7º BPM (São Gonçalo), a unidade soube do ocorrido pelas câmeras da prefeitura, mas os bandidos fugiram do local antes da chegada dos PMs. A corporação informou ainda que policiamento na área ocorre por meio de radiopatrulha, paramo e cabine.

O caso está sendo investigado pela 72ª DP (Mutuá). Segundo a Polícia Civil, os agentes analisam imagens e buscam outras câmeras instaladas na região na tentativa de localizar os criminosos.