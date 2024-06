Caminhão de combustível explodiu na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, Zona Norte - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Caminhão de combustível explodiu na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, Zona NorteReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 21/06/2024 09:54 | Atualizado 21/06/2024 13:52

Rio - Um caminhão-tanque Vibra, que atende a Petrobras, explodiu, na manhã desta sexta-feira (21), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Ninguém ficou ferido, mas os estragos ficaram visíveis.

O incidente ocorreu na Rua Gonzaga Bastos, altura do Boulevard 28 de Setembro. O caminhão, utilizado para transportes de combustíveis, ficou com a parte traseira destruída. A peça que faz a tapagem do cilindro foi rasgada em três partes.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 8h48. O caminhão não pegou fogo após a explosão. O incidente ocorreu na Rua Gonzaga Bastos, altura do Boulevard 28 de Setembro. O caminhão, utilizado para transportes de combustíveis, ficou com a parte traseira destruída. A peça que faz a tapagem do cilindro foi rasgada em três partes.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 8h48. O caminhão não pegou fogo após a explosão.

O porteiro Paulo Roberto Machado Gomes estava em seu posto de trabalho quando a explosão aconteceu. Ele conta que os vidros e portão do prédio foram danificados com o impacto.

"Eu estava dentro do prédio, sou porteiro, e quando eu escutei o barulho, achei que tinha sido transformador. Quando eu cheguei aqui, estava uma explosão aqui, tinha uma senhora caída e tinha uma barra de ferro. Achei que tinha machucado ela, mas não. Aí eu ajudei ela a levantar. A pressão da explosão fez ela cair do chão. Eu pensei que o prédio ia cair, tremeu tudo. O prédio está com os vidros quebrados. Ainda bem que o caminhão estava vazio. O portão da garagem quebrou", desabafou.

Testemunhas disseram que o caminhão teria batido na fiação da rua, que estava baixa, o que gerou uma fagulha, iniciando a explosão.



Odair Cândido da Silva estava na mesma rua em que ocorreu a explosão, próximo ao veículo, e teve seu carro atingido pelos destroços da explosão.



"Eu estava chegando no meu trabalho, no carro. Daqui a pouco começou a explosão, o transformador também explodiu e as peças foram voando para cima do meu carro. Eu só tentei dar uma ré. Quando eu me abaixei, vi que o retrovisor estava quebrado", contou.



A via foi totalmente interditada para trabalho das equipes dos Bombeiros e da CET-Rio. Segundo informações do COR, o trânsito está intenso e com pontos de lentidão na região.

“Não há previsão para a reabertura da Rua Gonzaga Bastos, então já é um alerta para os motoristas. Estamos no aguardo da Light para que os Bombeiros possam começar os trabalhos. A Guarda Municipal já está por aqui auxiliando os moradores, a Comlurb também para fazer a limpeza da via já que há muitos vidros espalhados. A equipe da Subprefeitura também está aqui dando apoio e ficaremos o dia todo. Felizmente ninguém se feriu, mas foi um susto enorme”, destacou Felipe Quintans, subprefeito da Grande Tijuca.

O que dizem as autoridades



A Vibra, responsável pelo veículo, informou, por meio de nota, que foi comunicada do acidente com um caminhão-tanque, que estava vazio, no bairro de Vila Isabel.



"A companhia mobilizou a transportadora para que todas as providências de emergência sejam tomadas. Não houve vítimas nem vazamento de combustível. A distribuidora segue acompanhando o caso."

A Light enviou equipes da concessionária que atuam, neste momento, para reabastecer clientes de trechos de ruas de Vila Isabel após ocorrência na Rua Gonzaga Bastos. As causas estão sendo apuradas. Até às 13h30, os funcionários da empresa atuavam no local.

"A Light informa que técnicos seguem atuando para restabelecer clientes de trechos de ruas de Vila Isabel, após acidente com caminhão, que afetou a rede elétrica na Rua Gonzaga Bastos", diz comunicado.

A Polícia Civil foi acionada e o caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), que diligências para esclarecer os fatos. A ocorrência está em andamento.