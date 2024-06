Quetilene Soares Souza teria sido atingida enquanto voltava do trabalho - Rede Social

Publicado 21/06/2024 07:30 | Atualizado 21/06/2024 09:01

Rio - Uma mulher morreu após ser baleada em um confronto entre policiais militares e criminosos na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (21). Segundo testemunhas, Quetilene Soares Souza, 37 anos, era moradora da região e estava voltando do trabalho quando foi atingida.

No local, moradores protestaram contra PMs que estavam na região. "Vão atirando desse jeito, olha a garota morta, não é possível", disse uma vizinha.



"Mataram uma mulher inocente, uma moradora que tinha acabado de chegar do trabalho. Nós estávamos aqui no portão comemorando o aniversário de um amigo quando ela passou e falou com todos. Minutos depois vieram os tiros e a notícia de que ela teria sido baleada. Muita falta de preparo da parte dos policiais, mais uma família inocente que chora", lamentou outro vizinho.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que a população ficou em meio ao fogo cruzado. Passageiros de um ônibus precisaram se abaixar dentro do veículo durante o tiroteio. No local, um outro coletivo foi incendiado.



O ônibus incendiado é da Viação Santo Antônio, da linhas 499 (Caxias x Parque São José). Segundo a Semove, esse é o 11º veículo queimado somente este ano na Região Metropolitana.

"A empresa repudia mais um ataque criminoso ao transporte público em Caxias, na Baixada Fluminense. A inexistência de seguro inviabiliza o investimento na renovação da frota e prejudica diretamente a população. Em 6 meses, cada ônibus destruído deixa de transportar 70 mil pessoas", disse em nota.

Informações que levem aos autores dos ataques podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia(2253-1177).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), durante patrulhamento pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em Gramacho, foram alvos de vários disparos por parte de criminosos, houve confronto e durante a ação, os militares se abrigaram aguardando a estabilização do terreno.

Ainda segundo o comando da unidade, após o fim dos disparos, a equipe foi informada de que uma mulher teria sido atingida. Em seguida, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Moacyr do Carmo. O caso foi inicialmente registrado na 60ªDP (Campos Elíseos).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a vítima deu entrada na unidade baleada no pescoço e chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caxias.

Quetilene deixa marido e duas filhas. Até o momento, não há informações sobre o enterro.