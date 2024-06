Primeiro fim de semana do inverno será ensolarado, assim como esta sexta (21) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/06/2024 10:41 | Atualizado 21/06/2024 11:32

Rio - O primeiro fim de semana do inverno de 2024 será de céu parcialmente nublado e calor na cidade, segundo previsão do Alerta Rio. O sábado (22) e o domingo (23) terão máximas de 34°C, com mínima de 15°C e ventos moderados.A estação mais fria do ano começou nesta quinta-feira (20), após o outono mais quente da série histórica do Rio. Apesar da estação remeter a temperaturas mais baixas, os cariocas vão poder aproveitar uma praia neste final de semana sem preocupações com frio e chuva, assim como fizeram nesta sexta (21), a primeira manhã de inverno.

A sexta amanheceu com o sol brilhando e os termômetros marcando 33°C de máxima. A mínima prevista é de 14°C, e o tempo deve permanecer estável pelo restante do dia.A próxima semana deve iniciar ainda sem previsão de chuva e com temperaturas estáveis. A máxima e mínima previstas pelo Alerta Rio para segunda-feira (24) é de 35°C e 19°C.A chuva deve voltar a cair a partir da tarde de terça-feira (25), que tem previsão de amanhecer com céu nublado. A máxima deve passar por uma queda de 3°C, indo para 32°C, e a mínima prevista fica em 15°C.O inverno, período mais seco no Rio de Janeiro, tem como características marcantes as temperaturas mais amenas, ocorrência de névoa entre o fim da madrugada e início da manhã, e a maior frequência de frentes frias.O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê que o nível de chuva ficará abaixo da média durante a estação na região Sudeste.Em decorrência do La Niña, também é provável que, durante o inverno, os registros de ressacas nas praias da cidade aumentem. Segundo o Climatempo, o fenômeno climático, que gera interferências no clima do Atlântico Sul, oceano que cerca o país, deve começar entre julho e agosto.