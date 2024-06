Carrossel quebrou e precisou ser retirado por funcionários da prefeitura - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/06/2024 17:57 | Atualizado 21/06/2024 18:16

Rio - Menos de uma semana após a inauguração, o Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste, teve um brinquedo quebrado e interditado nesta sexta-feira (21). Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens de um carrossel com a base torta em meio a fitas de sinalização para que crianças não brinquem no gira-gira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), a estrutura foi danificada devido ao mau uso por adultos na área infantil. Funcionários retiraram o brinquedo para avaliar e realizar o conserto. A previsão de reposição é de até 15 dias. "Vale informar, que a Seconserva também já fez a sinalização do local para evitar acidente", complementou a pasta.

A área de lazer é inspirada no icônico Gardens By The Bay, de Singapura, e conta com cinco grandes torres, sendo duas de 17 metros de altura, duas de 26 e outra com 47. Uma das grandes inovações do local é o reservatório de reuso de água de chuva, com capacidade para 290 mil litros, que ajudará a prevenir enchentes na região

O espaço também tem uma horta composta por dois viveiros, três composteiras, para transformar resíduos orgânicos em adubo, e dez canteiros. A área contém ainda uma Nave do Conhecimento, com área útil de 830 metros quadrados para atividades com orientação de uma equipe de apoio aos usuários.