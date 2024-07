Jovem foi atingido pela estaca quando trabalhava cortando madeira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/07/2024 19:57

Rio - O carpinteiro Vitor Soares do Nascimento , de 28 anos, apresentou melhora significativa no quadro de saúde, neste domingo (14), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo os médicos, o paciente apresentou evolução junto à fonoaudiologia para a progressão de dieta por via oral semi-líquida. Vitor continua com acompanhamento da neurocirurgia, sem previsão de novas cirurgias. Ele segue internado em terapia intensiva e sem data para receber alta médica.