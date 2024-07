Estaca de madeira tinha 40 cm e perfurou 6cm do crânio de Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos - Rachel Siston/Agência O Dia

Publicado 11/07/2024 12:43

Rio - O carpinteiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, não sofreu lesão neurológica grave e já está falando e movimentando os quatro membros, de acordo com a avaliação médica. O jovem trabalhava em uma obra, em Mangaratiba, na Costa Verde, nesta quarta-feira (10), quando um pedaço de madeira caiu do telhado e o atingiu. Equipes do hospital acreditam que a vítima não usava capacete ou outro equipamento de proteção no momento do acidente.

Em uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira (11), a equipe médica que está cuidando de Vitor no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatou que ele inicialmente foi atendido em um hospital de Mangaratiba, que o encaminhou à unidade por conta da gravidade do acidente, por um helicóptero do Grupo de Socorro e Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros.

O jovem chegou ao local na tarde de ontem, com trauma frontal direito e estava sonolento, respondendo à poucas interações. Ele passou por uma tomografia de crânio, que evidenciou fratura fronto facial, com fragmentos ósseo, e contusão cerebral profunda. Segundo o diretor do HMAPN, Thiago Rezende, a estaca tinha 40 cm e perfurou 6cm do crânio de Vitor. O objeto não pôde ser retirado no atendimento na primeira unidade de saúde e só foi removido durante a cirurgia em Caxias, depois que os médicos conseguiram abrir o crânio dele.

O neurocirurgião Vinícius Zogbi, que realizou o procedimento, explicou que o pedaço de madeira não atingiu estruturas importantes do cérebro e que o jovem teve pouca perda de massa encefálica. A contusão foi completamente drenada e ele está falando e mobilizando os quatro membros. Vitor ficou com um hematoma no olho direito, mas o globo ocular não foi afetado. Nesta quinta-feira, o jovem passou por uma tomografia de controle, que apresentou bons resultados.

A avaliação vai se repetir ao longo dos próximos dias em que ele permanecer internado. A vítima não precisa de aparelhos para conseguir respirar e está recebendo cuidados no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde recebeu a visita da mãe na manhã de hoje. O quadro dele permanece potencialmente grave, mas estável e ainda não há previsão para alta médica. Entre seis a oito meses após a recuperação, Vitor vai precisar passar por uma nova cirurgia para reconstruir o crânio e implantar uma prótese, já que o osso foi fraturado em vários pedaços.