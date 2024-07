Celulares roubados pelo criminoso e réplica de pistola usada na ação - Redes Sociais / Pmerj

Publicado 11/07/2024 20:12 | Atualizado 11/07/2024 20:13

Rio - Um homem foi preso durante uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 715 ( Jardim Redentor x Cascadura), em Turiaçu, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (11). O suspeito foi agredido por passageiros e precisou ser levado para o hospital. Ele usou uma réplica de pistola para cometer o crime.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Conselheiro Galvão. Agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) perceberam um ônibus com movimentação estranha. Durante a abordagem, eles prenderam o suspeito, impedindo o assalto que estava em andamento.

Ainda conforme a corporação, o assaltante chegou a apanhar dos populares, precisando ser socorrido e levado para a UPA de Rocha Miranda. Com ele foram apreendidos cinco celulares, que o mesmo confessou ter roubado, além da réplica de pistola. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

A Transportes Flores, responsável pelo coletivo, informou ao Dia que, durante a abordagem, um passageiro foi agredido pelo assaltante.

"O motorista conduziu o veículo até a 29ª DP, em Madureira, onde foi registrada a ocorrência. Em seguida, o ônibus retomou seu trajeto regular. A Flores destaca que é dever do Estado zelar pela segurança pública e que a empresa está à disposição para colaborar com a investigação do caso", diz a nota.