PM foi à comunidade do Fumacê após informação sobre disparos de tiros; três homens morreramReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/07/2024 18:39

Rio - Três homens foram mortos a tiros, na tarde desta quinta-feira (11), na comunidade do Fumacê, em Realengo, na Zona Oeste. Informações preliminares apontam que eles foram assassinados durante uma invasão do Terceiro Comando Puro (TCP). As vítimas não foram identificadas.

Policiais do 14º BPM (Bangu) foram até a comunidade depois de receberem informações sobre disparos de arma de fogo na região. Chegando ao local, os agentes encontraram três homens sem vida. Todos estavam com marcas de tiros.

A área foi isolada para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). PMs reforçaram o policiamento na comunidade.

Durantes buscas, a equipe prendeu um dos suspeitos de envolvimento nos três homicídios. Com ele, foi apreendida uma pistola.

Segundo informações preliminares, os homens foram assassinados durante uma invasão de traficantes do TCP que tinham como objetivo retomar o controle da comunidade. A área era controlada pela facção, mas recentemente teria sido conquistada por criminosos da Amigo dos Amigos (ADA).

A invasão desra quinta (11) teria sido uma tentativa de retomada do local.