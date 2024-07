Material apreendido pelos policiais no depósito da quadrilha - Reprodução

Publicado 11/07/2024 21:30

Rio - Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam, na noite desta quarta-feira (10), sete integrantes de uma quadrilha na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, que vinha cometendo fraudes com cartões bancários e falsificações de documentos públicos. Os detidos no bairro do Cocotá são: José Felipe da Costa Barbosa Estevam, Caio Alexandre Reis de Lima, Iago Gomes de Souza Lima, Gabriel Genaro Bullé da Rocha, Matheus Silva de Oliveira, Jonatan Matias Araujo e Yuri Gomes Lima.

Por volta das 16h, os agentes receberam informações de que um depósito na Rua Marques de Muritiba estaria sendo utilizada como depósito de bens obtidos de forma fraudulenta pelos criminosos. O ponto seria destinado ao recebimento de mercadorias compradas com cartões de crédito clonados, além de armas e drogas.

De acordo com a denúncia, José Felipe, considerado o líder da quadrilha, comandava as operações de dentro da residência. No local, os policiais abordaram Caio Alexandre, que chegava de moto no local.

Já no interior do depósito, os agentes encontraram plantas de maconha, material para cultivo de entorpecentes, uma pistola, três réplicas de pistola, uma réplica de fuzil, munições e 12 documentos falsos.

Os sete suspeitos estavam na residência e José Felipe confessou que obtinha os dados dos cartões por meio de um grupo em uma rede social. Já os outros membros do grupo recebiam R$ 200 a cada compra realizada.

"Os indiciados vinham cometendo o crime há algum tempo, visto a grande quantidade de material encontrado no local. Agora, estamos efetuando diligências para identificar as vítimas deste grupo criminoso. José Felipe indicava uma pessoa para receber os bens adquiridos com os cartões clonas. Em posse dos bens, o grupo revendia a outros estabelecimentos. A maioria dos bens obtidos pelo grupo era do ramo da construção. Estamos apurando quem seriam os compradores deste produtos e todos os estabelecimentos lesados, para poder traçar novos passos às investigações", explicou o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador).

Os sete suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de associação criminosa e falsidade de documentos. Além disso, José Felipe responderá por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.