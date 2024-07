40ª DP (Honório Gurgel) prende homem que estuprou filha e enteada menores de idade - Reprodução/Google Maps

Publicado 11/07/2024 19:32

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (11), acusado de estuprar a filha e a enteada, ambas menores de idade, no bairro de Rocha Miranda, Zona Norte. Ele foi preso por agentes da 40ª DP (Honório Gurgel), com o apoio da Polícia Militar, em Copacabana, na Zona Sul, e confessou o crime. Segundo as investigações, o agressor estuprava as vítimas desde 2020, quando a filha tinha apenas 5 anos, e a enteada, 9.



A mãe da filha biológica do preso disse aos policiais que descobriu recentemente os crimes e procurou a delegacia. Os estupros eram praticados na casa do homem, em Rocha Miranda. De acordo com a delegacia, ele se valia de sua autoridade sobre a criança e aguardava os momentos em que ficava sozinho com ela.



No decorrer das investigações, os agentes apuraram que havia uma segunda vítima, enteada do autor, filha de uma outra companheira. Ela narrou detalhes dos abusos, também ocorridos em 2020. Ambas as meninas revelaram os estupros às suas mães.

Interrogado, o criminoso confessou ter estuprado a filha, mas disse que teria sido apenas uma vez, atribuindo a um desejo sexual e ainda pela sua desconfiança em não ser o pai biológico da criança.