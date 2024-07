Bandido ameaça vítima com arma em punho no Leblon - Reprodução

Publicado 11/07/2024 20:24 | Atualizado 11/07/2024 21:00

Rio - Uma câmera de segurança flagrou um assalto ocorrido nesta quinta-feira (11), na Rua Jerônimo Monteiro, no Leblon, Zona Sul do Rio. No registro, é possível ver o criminoso, que chega em uma moto, de capacete, apontando a arma para a vítima e exigindo os pertences.

Alvo do criminoso, o homem caminhava com o celular na mão quando a abordagem aconteceu. O vídeo mostra a vítima se afastando e entregando os pertences, enquanto o bandido aponta a arma para ele.

Veja o vídeo:

Criminoso aponta arma para vítima durante assalto em rua no Leblon. #ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/6HO0MI3TUx — Jornal O Dia (@jornalodia) July 11, 2024

Após roubar o celular e um anel da vítima, o criminoso corre para a motocicleta e foge. O homem assaltado chega a correr atrás do bandido.

Segundo relato de Georgia Austin, moradora da rua, os assaltos no local tem sido recorrentes e esse mesmo motociclista teria feito outras vítimas. "Somente nesta semana foram três", disse uma moradora, que preferiu não ser identificada.

Procurada pelo O DIA, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.