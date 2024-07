Rômulo Antunes Monteiro Santos, o Pato Roco, foi detido no Centro de Niterói - Reprodução

Publicado 11/07/2024 20:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (11), Rômulo Antunes Monteiro Santos, conhecido como Pato Roco, suspeito de matar Paulo Henrique Ribeiro da Silva a facadas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O homicídio aconteceu no dia 19 de fevereiro, na Avenida Visconde do Rio Branco, próximo às barcas do Terminal Araribóia.

De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), Rômulo deixou o sistema penitenciário 18 dias antes de cometer o assassinato. Ele possui 33 anotações criminais por roubo, furto, lesão corporal, desacato, resistência e ameaça.

O mandado de prisão contra o foragido foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. O acusado foi encontrado próximo ao local de homicídio, no Centro de Niterói. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.