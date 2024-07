Polícia Militar apreende arma e drogas com suspeitos na comunidade Az de Ouro, em Nilópolis - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/07/2024 19:04

Rio - Dois suspeitos foram baleados, na tarde desta quinta-feira (11), após confronto com policiais militares na comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, os baleados foram flagrados traficando drogas na Avenida Beira Rio, momentos antes do tiroteio.

Os feridos foram socorridos por equipes do 20º BPM (Mesquita) e levados para a UPA de Cabuis, na região. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 38 e drogas. O material foi levado para a 57ª DP (Nilópolis), onde a ocorrência foi registrada.

A comunidade Az de Ouro é alvo de ações de remoção de barricas nos últimos meses. Em junho, por exemplo, o 20º BPM retirou das ruas da comunidade cerca de uma tonelada de barricadas do tráfico de drogas. Na ocasião, foram desobstruídas as ruas: ⁠Rua Wallace Paes Leme com Beira Rio; ⁠Rua França Leite; ⁠Rua Leopoldina Borges; ⁠Rua Coronel Azevedo com Rua França Leite; ⁠Rua João Rodrigues da Cunha.