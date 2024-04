Foram retirada barricadas das ruas Beira Rio; Leopoldina Borges e ?Rua Adalberto Tanajura - Divulgação

Publicado 19/04/2024 11:33

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) retiraram na manhã desta sexta-feira (19), aproximadamente 10 toneladas de barricadas colocadas pelo tráfico de drogas, nos acessos a comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, no limite com o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Foram desobstruídas as ruas Beira Rio (05 pontos); Leopoldina Borges (03 pontos) e ⁠Rua Adalberto Tanajura.



A ação dos policiais militares garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para as realizações de obras públicas na comunidade.

