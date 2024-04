Na unidade serão oferecidos serviços de isenção para segunda via de documentos, como carteira de identidade e certidões de nascimento, casamento e óbito, entre outros - Divulgação

Publicado 17/04/2024 18:15

Nilópolis - A Fundação Leão XIII, órgão de assistência social do Governo do Estado, abre as portas da unidade de atendimento em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (18). Agora em novo endereço, o espaço fica na Estrada Antonio José Bittencourt, 1270, no Centro, com expediente das 9h às 17h.

Na unidade serão oferecidos serviços de isenção para segunda via de documentos, como carteira de identidade e certidões de nascimento, casamento e óbito, além de orientação para identificação civil de pessoas em situação de rua.

No mesmo ambiente vai funcionar a também recém-chegada nova unidade da FAETEC, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

"Planejamos, coordenamos e executamos ações de proteção social com a finalidade de promover cidadania às pessoas em situação de vulnerabilidade. Os números comprovam o resultado da nossa missão, que vai muito além das demandas do dia a dia, marcando presença em todo o estado, perto daqueles que mais precisam, a tempo e a hora", enfatiza Luciana Calaça, assistente social e presidente da Fundação Leão XIII.

Leão XIII em números - Em 2023, a Fundação Leão XIII realizou 237.667 atendimentos, registrando um aumento de 75% em relação ao ano anterior – em 2022 foram 135.781 atendimentos. Esse ano, já foram contabilizadas 72 mil isenções emitidas, entre janeiro e março.