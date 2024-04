Os jovens estudantes Miguel Allan, Dara Gadelha, e Ana Paula Lins, compartilharam o que aprenderam com os colegas da turma - Mateus Carvalho / PMN

Nilópolis - O Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, é mais do que uma data comemorativa na cidade de Nilópolis. Quatro professores da rede municipal de ensino da Prefeitura se dedicam a escrever histórias que divertem e instruem os pequenos. São eles: Vicente Zarki, Ana Paula Monteiro, Lucy Silva, chamada de tia Lucy, e a poetisa Denise Cruz.



Há ainda os professores contadores de histórias, que também levam as crianças a viajar e viver experiências, como, por exemplo, as mudanças do ambiente e o sofrimento de todos que convivem com a floresta e seus arredores, na fábula 'Por Um Mundo Melhor', de Ana Paula Monteiro.



Companheiros de Maryland



A professora Márcia Barbosa divide sua paixão pela literatura com os alunos do 2º ao 5º anos da Escola Municipal Companheiros de Maryland. Ela levou os estudantes Miguel Allan, 9 anos, Dara Gadelha, 8 anos, e Ana Paula Lins, 9 anos, para compartilharem o que aprenderam com os colegas da turma da professora Jamily Sindra, do 2º ano.



Anualmente, cada escola da rede municipal escolhe um escritor para ser homenageado. No Companheiros de Maryland, será Ana Maria Machado. A aluna Dara Gadelha declamou a poesia ' O querer e o ser' e Ana Paula explicou aos colegas porque a leitura sempre fará parte de sua vida.

Leitura possibilita escolhas

"Por causa da leitura, eu posso escolher o ônibus que pegar, a loja aonde vou, o nome do filme ou do joguinho", explicou ela, moradora da Chatuba, em Mesquita. Miguel guardou na memória e contou aos colegas uma ficção com começo, meio e fim. Todos foram aplaudidos pelos colegas.



Graduada em português e literatura, Márcia Barbosa está há 38 anos na rede e aproveitou a oportunidade para conferir se os alunos do 2º ano, da professora Jasminy Sindra, tinham compreendido e recordavam o enredo do livro 'Cabe na Mala', da autora agraciada.



"O que é que cabe na mala? ", perguntou Márcia. "Cabe uma cotia", respondeu um. "Um tatu", disse outro. "Uma panela", completou um terceiro estudante. "Muito bem. Parabéns a todos vocês", elogiou a professora, acompanhada atentamente pela professora regente Jamily e por sua estagiária.



Livros lançados pelos professores



O pedagogo e psicopedagogo Vicente Zaki decidiu escrever o primeiro livro depois da morte do irmão. “Precisava homenageá-lo de alguma forma. O nome do protagonista é Bené, o apelido de meu irmão. Surgiu então a história ‘Bené, a Canoa e o Mar’, pela editora Arte da Palavra.



Tia Lucy lançou ‘Aham’, ‘Lilica Chuá e a Cidade da Chuva’ e ‘Bordadeira’. Parou de trabalhar com contação de histórias e se dedica exclusivamente à sala de aula. Ela assinou contrato com a editora Casa para traduzir ‘Lilica Chuá’ para braile (sistema de leitura para pessoas cegas ou com baixa visão). E havia também o projeto de transformá-lo em audiobook.



Poesias



‘Jogos e Brincadeiras Africanas. O brincar que nasce do chão’, livro organizado pelos autores Matheus Pinheiro e Jonathan Aguiar, teve poesias da professora Denise Cruz. Algo que se encaixou perfeitamente no trabalho da pedagoga, integrante do coletivo responsável pelo Afroamar-se.



Esse é o nome do projeto da Coordenação da Educação Infantil Nilopolitana que trabalha a valorização das crianças negras por sua cor, seu cabelo, suas raízes culturais e suas potências.



Meio Ambiente



'Por Um Mundo melhor', de Ana Paula Monteiro, narra a trajetória de Zaila e Aruana, que percebem as mudanças do ambiente e o sofrimento de todos que convivem com a floresta e seus arredores.



“Zaila e Aruana unem forças com outras crianças para salvar a natureza. Há a discussão de questões ambientais, diversidade cultural e sobre o respeito”, explicou Ana Paula, criada no bairro do Cabuís, casada e com um filho adolescente.