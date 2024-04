Dupla detida pelos Guardas Civis Municipais com os produtos furtadas da loja comercial - Divulgação / GCM

Dupla detida pelos Guardas Civis Municipais com os produtos furtadas da loja comercialDivulgação / GCM

Publicado 13/04/2024 22:40 | Atualizado 13/04/2024 22:42

Nilópolis - Dois suspeitos foram detidos por guardas civis municipais de Nilópolis, na tarde deste sábado (13), após furtarem produtos de uma loja comercial, na Avenida Getúlio de Mouta, no Centro. Os presos foram identificados como, Carlos José Pedro Maria, de 67 anos, e Cristiane Detulio, 33, sendo os dois moradores do bairro Vila Ideal, em Duque de Caxias.

Na ação, os guardas civis municipais faziam um patrulhamento no Calçadão de Nilópolis, quando foram acionados por populares, e tiveram a atenção voltada para os dois suspeitos, que ao perceberem a presença dos agentes, tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados e detidos com diversos produtos furtados da loja, entre roupas e outros itens. O gerente comercial do estabelecimento confirmou a origem dos produtos do estabelecimento.

A dupla detida chegando na 54ª DP para o registro da ocorrência policial Divulgação



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência na Central de Flagrantes, na 54ª DP (Belford Roxo). A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência na Central de Flagrantes, na 54ª DP (Belford Roxo).

O homem e a mulher detidos pelos guardas civis municipais com os produtos furtados da loja Divulgação