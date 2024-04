Mestre Gessé Cintra e mestre Denilson Alexandre com a equipe medalhistas de taekwondo da Casa da Luta Nilopolitana - Divulgação / PMN

Publicado 11/04/2024 21:59

Nilópolis - A equipe de taekwondo da Casa da Luta Nilopolitana conquistou o primeiro lugar entre academias no Campeonato China Fight Team (CFT) da modalidade, em Japeri, no último domingo (07). Treinador do grupo, o mestre Denilson Alexandre, levou 15 atletas, que voltaram com nove medalhas de ouro. Eles competiram com representantes de Mangaratiba, Três Rios, Santa Cruz, Itaguaí e Japeri.



De acordo com o coordenador geral da instituição, mestre Gessé Cintra, as disputas foram um para um. "Era tudo ou nada. Foi um torneio de lutas casadas com atletas de mesmo peso e tamanho, independente de graduação. Menos para os faixa pretas", explicou ele.

O bicampeão brasileiro, ex-atleta do Vasco da Gama e ainda competidor mestre Denilson, aos 58 anos, continua com o mesmo entusiasmo de quando começou há 35 anos.



"Quero que eles se preparem para ser cidadãos de bem, não apenas atletas. Essa é minha grande preocupação. Quem está em idade escolar precisa estar estudando, se não estiver, nem treina", afirmou, categórico, o ex-aluno do grão-mestre e lenda no esporte, o coreano Yon Mim Kim. João Pedro Souza, 15 anos, está correndo atrás dos dois anos que teve que ficar afastado dos estudos por problemas particulares e também do desempenho nesta arte marcial.



"Voltei há três meses, depois de cinco anos afastado. Apesar de ser faixa branca, eu ganhei de um rapaz mais velho e com outra graduação. Chorei muito e dormi com a medalha no peito", confidenciou João, aluno do 8º ano da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, no bairro Nossa Senhora de Fátima. "Além de competir, trazer medalhas e me tornar atleta profissional, quero estar preparado para usar esta arte marcial para proteger minha mãe e minhas três irmãs", contou.

Nichollas Casemiro, 8 anos, exibia orgulhoso a medalha que conquistou no campeonato. Ele era aluno do Ciep Stella de Queiroz e descobriu a Casa da Luta. Agora estudante da Escola Municipal Companheiros de Maryland, Nichollas continua a praticar o esporte olímpico, e juntou a este o judô e o jiu jitsu. "Estou muito feliz com minha conquista e quero chegar à faixa-preta", afirmou ele, cuja irmã e primas também frequentam a instituição.



Aluna do segundo ano do ensino médio do Ciep 230, Manoel Gurgel, Mylene Cardoso, 16 anos, é faixa verde e não venceu seu oponente também porque estava sem os óculos - tem cinco graus de miopia. "Fazer uma lente de contato agora está entre as minhas prioridades", disse a moradora do Centro, que acrescentou. "Estou há um ano aqui. Sei que é importante também ganhar experiência, participar de disputas".

Foram vencedores: Isaque do Patrocínio, João Pedro Souza, Lara Oliveira, Lathara; Lucas Moura, o Luka, Maicon, Maitê Oliveira, Nichollas Casemiro, Nicolas. O sensei Rafael Oliveira, auxiliar técnico de mestre Denilson, também trouxe uma medalha. Eles treinam às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h, mas há outra turma, nos mesmos dias, das 10h às 12h.



Quem quiser informações sobre as aulas, pode procurar a Casa da Luta Nilopolitana, que tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, de Nilópolis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Rua Doutor Rufino Gonçalves Ferreira, no bairro Frigorífico. Telefone: (21) 96441-4999.