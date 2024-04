O espaço cultural conta com uma vasta biblioteca que abriga obras da linguista e escritora afro-brasileira Conceição Evaristo, além de livros raros de outros autores - Divulgação / PMN

Publicado 11/04/2024 21:42

Nilópolis - Já imaginou conhecer cada detalhe da história do passado da Pequena África, local histórico da região central da cidade do Rio de Janeiro? Nilópolis foi o primeiro município a ser convidado pela Casa Escrevivência Conceição Evaristo a viver esta experiência. O passeio de três horas pode ser feito por todos os amantes de cultura e história negra.



Na manhã desta quarta-feira (10), a Casa Escrevivência Conceição Evaristo recebeu os representantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Nilópolis. O projeto de visitação à biblioteca da casa e guiamento turístico à Pequena África, na região portuária do Rio de Janeiro, é de fundamental importância para a propagação e descentralização do conhecimento.



O guia turístico leva os participantes aos principais pontos da Pequena África, onde milhares de homens, mulheres e crianças escravizadas foram comercializadas durante o século XVIII. O roteiro passa pela Pedra do Sal, Cais do Valongo, Casa da Tia Ciata e pela Casa Escrevivência.

O projeto de visitação à Casa Escrevivência Conceição Evaristo e guiamento turístico à Pequena África, é de fundamental importância para a propagação e descentralização do conhecimento Divulgação / PMN



A presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial do município, Rosimeri Florindo, expressou a alegria por Nilópolis ser a primeira cidade a ser contemplada com a inesquecível experiência.



A superintendente municipal dos Conselhos, Inez Simpliciano, falou da importância dessa iniciativa, oportunizando aos participantes as narrativas sobre os ancestrais. Ela também contou que foi uma experiência única. "O objetivo é que as pessoas tenham conhecimento maior sobre a nossa ancestralidade através de visitas guiadas."



Casa Escrevivência Conceição Evaristo



O espaço cultural conta com uma vasta biblioteca que abriga obras da linguista e escritora afro-brasileira Conceição Evaristo, além de livros raros de outros autores.



Inaugurada em julho de 2023, Escrevivência vem desenvolvendo parcerias com instituições da sociedade civil organizada para expandir conhecimento sobre o passado e para fomentar realizações. A Casa está localizada no Beco João Inácio, bairro Saúde.



Quer conhecer de perto toda a história da região? Marque uma visita com o título 'AGENDA GUIAMENTO PEQUENA ÁFRICA' através do e-mail: casaconvivenciaoficial@gmail.com