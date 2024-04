Algumas aves foram encontradas mortas em caixas de papelão - Divulgação / PRF

Publicado 10/04/2024 23:02 | Atualizado 10/04/2024 23:11

Nilópolis - Na última semana, aproximadamente 200 aves silvestres foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 289 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, no Sul Fluminense. No flagrante, o condutor do veículo confessou ter comprado as aves de um "mateiro" em Minas Gerais e que as estava transportando para a sua residência em Nilópolis, com o intuito de vendê-las na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais (GECAM) da 7ª Delegacia da PRF em Resende realizava policiamento ostensivo na via quando decidiu abordar um veículo que transitava em alta velocidade. Ao se aproximarem do carro, observaram pelas janelas entreabertas a presença de diversas caixas de papelão empilhadas e um forte odor de fezes, típico de aves.



Alguns dos animais se encontravam mortos e outros em condições degradantes. Entre as espécies, havia: Trinca-ferro (Saltador Similis), Tico-tico (Zonotrichia Capensis), Coleirinho (Sporophila Caerulescens).

Os animais foram consultados por um veterinário da Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR) e, após isso, foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica.

A ocorrência policial foi encaminhada para a Polícia Civil.