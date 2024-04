500 empolgadas participantes marcaram presença no Circuito Delas - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 08/04/2024 23:20

Nilópolis - Na manhã do último domingo (07), o Parque do Gericinó recebeu a anual corrida Circuito Delas, edição em homenagem ao Mês da Mulher, em Nilópolis. Evento que teve como objetivo incentivar a prática esportiva e a integração feminina, reunindo 500 empolgadas participantes. O prefeito Abraãozinho (PL) e a vice-prefeita Professora Flávia (PL) prestigiaram o Circuito Delas.



Ganhadoras das medalhas, Rozana Albuquerque conquistou o primeiro lugar, o segundo ficou para a Lucilene Mesquita e o terceiro com a Claudia Silva. As participantes percorreram cinco quilômetros do parque, contemplando a beleza natural do local preferido dos nilopolitanos.

Rozana corre há mais de 20 anos. Ela comemorou a vitória em seu município. "Essa foi a minha primeira vez como corredora no Circuito Delas. Eu conclui a prova em 19 minutos e 43 segundos. Foi um tempo muito bom. Correr no Gericinó é sempre um prazer pra mim. Quando eu comecei a treinar para as provas mais longas, de 5km para cima, esse foi um dos meus locais preferidos de treinamento. Juntar o Gericinó com o Circuito Delas é uma iniciativa muito bacana da prefeitura de Nilópolis, no meu município."



"Mais uma edição do Circuito Delas, movimento que incentiva mulheres a amar-se cada vez mais. Movimento para dizer que podemos dar conta de tudo ao mesmo tempo. Agradeço as secretarias que, ao longo dos anos, trabalharam conosco numa ação coordenada pelo prefeito, ganhando cada vez mais força", disse a vice-prefeita Professora Flávia.

Foi a primeira vez da maquiadora Jamyli Carvalho, de 24 anos, em uma corrida. Ela contou que sua estratégia foi intercalar entre caminhadas e corridas. "Sou sedentária, nunca me imaginei correndo ou fazendo algum esporte. Fiz os cinco quilômetros intercalando corrida e caminhada, até porque o intuito não era ganhar e sim participar e apreciar a vista do Gericinó", afirmou ela.



Jamyli salientou que o parque é muito bonito e ainda rendeu alguns vídeos durante a caminhada. "Pretendo continuar correndo e participar das próximas. Mesmo que eu não tenha corrido durante todo o percurso, me senti realizada ao completar os 5km, a sensação é de ter vencido."