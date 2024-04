Feira de Artesanato acontecerá no Parque Municipal de Gericinó - Divulgação / PMN

Publicado 05/04/2024 16:01

Nilópolis - Neste domingo (07), o Parque Municipal do Gericinó, em Nilópolis, terá uma programação variada que promete agradar à toda família: desde a anual Corrida Delas, às 8h, uma feira de carros antigos e rebaixados, a partir das 9h, até mais uma edição da feira de artesanato que integra o projeto Arte na Natureza, que irá encerrar com apresentação do cantor e compositor nilopolitano Rafa D`Ávila, às 16h.

A Corrida Feminina Circuito Delas encerra a programação do Mês da Mulher em Nilópolis Divulgação / PMN

Realizada ainda em homenagem ao Mês da Mulher, a corrida das mulheres vai reunir 500 participantes; a Feira de Carros Antigos e Rebaixados será promovida no Horto do Parque. Para participar, o interessado deverá levar um 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração.

O cantor e compositor nilopolitano Rafa D`Ávila será a atração musical no Parque Gericiní, às 16h Divulgação



O Parque está localizado na rua Antônio João Mendonça, s/n, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis.

Confira abaixo a programação completa:



Domingo - 7/4



Circuito Delas - corrida feminina - 8h

Feira - 9h às 17h

Feira de Carros Antigos e Rebaixados - 9h

Show com o cantor e compositor Rafa D`Ávila - às 16h