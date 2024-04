Equipe gestora do Campus Nilópolis do IFRJ na inauguração do Laboratório de Informática - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 02/04/2024 23:35 | Atualizado 02/04/2024 23:35

Nilópolis - Servidores e estudantes do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) já podem acessar os laboratórios de Informática A215 e A219, que foram reinaugurados na última semana, no bairro Frigorífico.



De acordo com a Direção-Geral do campus, a atualização do parque tecnológico proporciona uma experiência de aprendizado mais eficaz e moderna aos estudantes, permitindo-lhes explorar e utilizar tecnologias atualizadas em suas atividades práticas e acadêmicas. Além disso, os servidores também se beneficiam com a renovação dos laboratórios, uma vez que terão à disposição ferramentas mais eficientes para auxiliar no processo de ensino e pesquisa.



Com equipamentos mais modernos e funcionais, haverá a possibilidade para desenvolver atividades de forma mais ágil e produtiva, contribuindo para a qualidade do ensino oferecido pela instituição.



A busca por excelência educacional, tem empolgado na aquisição de novos laptops para os docentes utilizarem em suas aulas, cujos espaços também já contam com smart TVs. Essa adição representa não apenas um avanço tecnológico, mas também um salto qualitativo no compromisso com o aprendizado inovador e aprimorado do Campus.

O reitor Rafael Almada disse que: “Essa reinauguração mostra esse potencial da gente se reciclar, se atualizar, um espaço que precisava de uma atualização de equipamentos, a gente consegue consolidar. A gente tem trabalhado mais para conseguir mais investimentos na própria inauguração que a gente fez das salas de aula, com o equipamento audiovisual. A questão dos ar-condicionados que a gente está se mobilizando para novas compras. Eu acho que isso tudo se soma a um novo horizonte aí de investimento que a gente vai ter nos Institutos Federais’’.



Já o diretor-geral do campus, Thiago Pinto lembra que: “Essa etapa de modernização é apenas o início de um importante processo para a substituição de todos os computadores do campus. A aquisição de novos computadores para os laboratórios de Informática e novos laptops para os docentes utilizarem em sala de aula representam um investimento significativo em nossa missão de fornecer uma educação de qualidade e preparar nossos alunos para um futuro promissor’’.



O professor Érico Lemos afirma que a recente atualização dos computadores do laboratório de informática representa um grande avanço para a qualidade da educação na rede de ensino técnico. Segundo sua avaliação, os novos computadores garantem um ambiente de aprendizado mais eficiente e produtivo. Processadores mais rápidos, maior capacidade de memória e softwares atualizados permitem que os alunos executem tarefas com mais rapidez e fluidez, sem travamentos ou lentidão.