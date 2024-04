Os salários variam de R$ 2.965,00 (agente de trânsito e guarda municipal) a R$ 5.960,31 (auditores fiscais) - Divulgação / PMN

Publicado 01/04/2024 22:53 | Atualizado 01/04/2024 22:57





Cargos Nilópolis – Atendendo um pedido da Secretaria de Administração de Nilópolis, foi prorrogado até o dia 10 de abril, o prazo para inscrições do concurso público da Prefeitura de Nilópolis, para vagas de agentes de trânsito (5); auditores fiscais (5); procuradores (5) e guardas municipais (15). O edital com informações detalhadas sobre este certame estão no site da Prefeitura ( www.nilopolis.rj.gov.br ) e no site do Instituto de Avaliação Nacional ( www.ian.org.br ), instituição organizadora e executora do concurso. As inscrições inicialmente encerrariam no dia 26 de março.Os salários variam de R$ 2.965,00 (agente de trânsito e guarda municipal) a R$ 5.960,31 (auditores fiscais). Apenas o cargo de procurador exige nível superior. Também haverá vagas para pessoas com deficiência (pcds). O IAN disponibilizou o e-mail concursonilopolis@ian.org.br e o telefone: (21) 2081-6210 para atender quem tiver dúvidas.Todos os cargos têm carga horária semanal de 40 horas. A taxa de inscrição varia de R$ 65,00 a R$ 150,00, dependendo da função. Interessados poderão concorrer a dois cargos diferentes, caso o horário das provas não coincida.

Agentes de trânsito – Nível médio. Salário inicial de R$ 1.412,00, com adicional de risco o vencimento vai para R$ 2.965,00. Taxa de inscrição de R$ 65,00. Matérias da prova: português, legislação municipal e conhecimentos específicos.



Auditor fiscal – Nível médio. Salário inicial de R$ 1.412,00, com benefícios chega a 5.960,31. Taxa de inscrição de R$ 150,00. Matérias da prova: português, legislação municipal e conhecimentos específicos.



Procurador – Ensino superior completo em direito e registro na OAB. Salário mais gratificação: R$ 3.412,00. Taxa de inscrição de R$ 150,00. Além da prova objetiva com as disciplinas português, legislação municipal e conhecimentos específicos, que reprovará quem não conseguir 50% do total de pontos, os que passarem pela primeira etapa, terão depois uma prova discursiva.



Guarda municipal – Nível médio. Salário inicial de R$ 1.412,00, com adicional de risco o vencimento chega a R$ 2.965,00. Taxa de inscrição de R$ 105,00. Matérias da prova: português, legislação municipal, legislação de trânsito, noções de primeiros socorros, de informática e de direito. Os que conseguirem boa pontuação irão participar do teste de aptidão física.