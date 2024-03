Viaturas destinadas às secretarias municipais de Assistência Social do Rio entregues pelo Governo do Estado - Carlos Magno / GOVRJ

Viaturas destinadas às secretarias municipais de Assistência Social do Rio entregues pelo Governo do EstadoCarlos Magno / GOVRJ

Publicado 26/03/2024 21:02

Rio - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), e a secretária municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), Everline Lima, receberam do governador Cláudio Castro (PL) e da secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, um veículo que será utilizado pela secretaria municipal para serviços administrativos, melhorar a logística de assistência e fortalecer a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A cerimônia de entrega foi realizada no jardim do Palácio Guanabara, na manhã de segunda-feira (25), e contemplou todos os municípios do estado com 94 veículos.

A secretária Everline Lima comemorou e lembrou que a cidade tem seis Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), que dispõem de serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). " Esse carro vai servir às equipes dos CRAS. Eles precisam visitar famílias, principalmente idosos, para tratar de benefícios como LOAS e bolsa família", salientou.

Governador, prefeitos e secretários municipais na entrega dos veículos no Palácio Guanabara Leandra Marcô / PMN



Cláudio Castro, por sua vez, afirmou que a entrega dos 92 veículos para todos os municípios do estado confirma o compromisso do governo com a assistência social e a união do Estado com todas as prefeituras. "Reabrimos e abrimos os Restaurantes do Povo, expandimos o Café do Trabalhador, e estamos reestruturando nossos abrigos. Em 2023, atingimos a grande marca de 13 milhões de refeições servidas à população". Cláudio Castro, por sua vez, afirmou que a entrega dos 92 veículos para todos os municípios do estado confirma o compromisso do governo com a assistência social e a união do Estado com todas as prefeituras. "Reabrimos e abrimos os Restaurantes do Povo, expandimos o Café do Trabalhador, e estamos reestruturando nossos abrigos. Em 2023, atingimos a grande marca de 13 milhões de refeições servidas à população".

O prefeito Abraãozinho (D), o deputado estadual Rafael Nobre (E) e a secretária e subsecretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima e Gisele Armada Leandra Marcô / PMN



Ainda no evento, o governador anunciou o repasse de R$ 12 milhões às secretarias de assistência social dos municípios. A verba é disponibilizada por meio da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que tem como uma de suas funções o reforço da parceria com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Ainda no evento, o governador anunciou o repasse de R$ 12 milhões às secretarias de assistência social dos municípios. A verba é disponibilizada por meio da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que tem como uma de suas funções o reforço da parceria com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

Participaram da cerimônia também, o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e a subsecretária da SEMDES, Gisele Armada.