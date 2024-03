Os postos do Cabral, Manoel Reis, Olinda, Chatuba, Nova Olinda, Nova Cidade, Novo Horizonte, Cabuís e Paiol estão disponíveis para vacinação das 9h às 16h. A unidade central estará vacinando apenas adultos, das 13h às 17h - Divulgação / PMN

Publicado 25/03/2024 21:49

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis iniciará a vacinação contra a Influenza (Gripe), nesta terça-feira (26). Crianças e adultos que fazem parte do grupo prioritário na primeira etapa de imunização poderão se imunizar em dez postos de saúde.



Crianças de 6 meses a adultos podem procurar os postos do Cabral, Manoel Reis, Olinda, Chatuba, Nova Olinda, Nova Cidade, Novo Horizonte, Cabuís e Paiol, das 9h às 16h. A unidade central estará vacinando apenas adultos, das 13h às 17h.



Para se vacinar é necessário apresentar o CPF e a caderneta de vacinação.

Confira abaixo os grupos prioritários:



- Idosos com 60 anos ou mais

- Trabalhadores da saúde

- Crianças (6 meses até menores de 6 anos)

- Gestantes

- Puérperas (até 45 dias após o parto)

- Profissionais da educação

- Pessoas com deficiência permanente

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

- Forças de segurança e salvamento

- Funcionários do sistema de privação de liberdade

- Povos indígenas

- Comorbidades

- Caminhoneiros

- Trabalhadores portuários

- Forças armadas

- População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade

- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas



Endereços dos postos de saúde:



Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro.



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/nº, Cabuís



Posto Programa de Saúde da Família – Nova Olinda

Rua Pedro Roque, 13, Olinda



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970