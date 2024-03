Os profissionais falaram aos estudantes da sua formação, das possibilidades, dificuldades e alegrias da atuação, além, é claro, das expectativas salariais - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 21/03/2024 20:54

Nilópolis - O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de Matemática do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), organizou na última semana, a Semana do Futuro no Colégio Estadual Nuta Bartlet James, no bairro de Olinda.



O evento proporcionou aos estudantes contato com profissionais de diversas áreas. O objetivo foi oferecer aos estudantes a possibilidade de conhecer diversas profissões e ouvir desses profissionais aspectos particulares do trabalho. Participaram advogados, médicos, esportistas, comerciantes, profissionais de RH, de tecnologia e professores.



Os profissionais falaram da sua formação, das possibilidades, dificuldades e alegrias da atuação, além, é claro, das expectativas salariais. Participaram, aproximadamente, 100 alunos, sendo a maioria das turmas do terceiro ano do ensino médio.



De acordo com um dos organizadores do evento, o pibidiano João Rabelo Neto: “Assistir os profissionais dessas áreas, ouvir suas histórias, conhecer o a trajetória profissional e como funciona o dia a dia do profissional pode transformar a vida dos estudantes do ensino médio”.



No último dia de atividades, a coordenadora institucional do PIBID-IFRJ, Vanessa de Souza Nogueira, e o coordenador de área do subprojeto matemática – Campus Nilópolis, Rafael Novôa Vaz, participaram do evento apresentando os cursos oferecidos pelo IFRJ, assim como as formas de acesso.

Além disso, os professores falaram sobre suas trajetórias acadêmicas e sobre os trabalhos que desenvolvem no IFRJ. De acordo com Rafael Novôa: “Ações como esta desenvolvida no Colégio Estadual Nuta Bartlet James são benéficas ao PIBID e ao próprio IFRJ por romper os muros da instituição e atingir a comunidade local. Poucos alunos que assistiam a palestra conheciam o campus sediado no município onde vivem e estudam”.



Já para o supervisor Julio Martins Moreira, professor de Matemática do Colégio Estadual Nuta Bartlet James e supervisor do PIBID: “Movimentamos a escola proporcionando algo diferente para os estudantes. A direção amou! Eu também gostei muito. Todo o corpo docente falou bem. Foi um sucesso”.