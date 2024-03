O aposentado Mário Jorge da Silva, 66 anos, recebeu uma correspondência do Serasa, empresa que mostra se o consumidor tem uma dívida pendente - Divulgação / PMN

O aposentado Mário Jorge da Silva, 66 anos, recebeu uma correspondência do Serasa, empresa que mostra se o consumidor tem uma dívida pendenteDivulgação / PMN

Publicado 18/03/2024 22:40

Nilópolis - Na última sexta-feira (15 de março), o mundo comemorou o Dia do Consumidor. O ranking do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) da Prefeitura de Nilópolis tem como ganhadora entre as empresas com mais reclamações, a Águas do Rio, concessionária de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.



Em segundo lugar das queixas está a concessionária de telefonia móvel Claro, seguida pela concessionária de energia elétrica Light. Em apenas dois meses e meio, já foram realizados 382 atendimentos, enquanto em todo o ano de 2022, 460 pessoas procuraram os serviços do Procon Nilópolis



O aposentado Mário Jorge da Silva, 66 anos, recebeu uma correspondência do Serasa, empresa que mostra se o consumidor tem uma dívida pendente. ” A empresa Itura está me cobrando R$ 278,11 e me deu prazo de 10 dias para entrar em contato com a Serasa e resolver o débito”, contou ele, morador de Nova Cidade.

Mário Jorge se sentiu constrangido e, por este motivo, resolveu procurar o Procon de Nilópolis, onde foi atendido pelo assessor Liander Montanheiro. Ele explicou que comprovante de pagamento, mensagens trocadas por redes sociais e protocolos de ligação servem como documento.



O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e o atendimento é realizado no primeiro andar da Prefeitura. Um primeiro contato pode ser feito pelo e-mail procon@nilopolis.rj.gov.br, mas a abertura de processo é sempre presencial.



A empresa reclamada tem um prazo para apresentar resposta e regularizar as pendências . Como desde a pandemia já não são mais realizadas audiências de conciliação, se a instituição não se pronunciar, o Procon encaminha a solicitação para o Juizado Especial, no Fórum . E a empresa ainda pode ser multada pelo município.



A sede fica na Prefeitura de Nilópolis, na rua Pedro Álvares Cabral, nº 305, no Centro.