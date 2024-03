MC Ellu vai apresentar o show 'MC Ellu - Minha História no Funk - Turnê 2024', com 60 minutos de duração, apresentando o seu mais novo álbum - Divulgação

MC Ellu vai apresentar o show 'MC Ellu - Minha História no Funk - Turnê 2024', com 60 minutos de duração, apresentando o seu mais novo álbumDivulgação

Publicado 14/03/2024 23:59 | Atualizado 15/03/2024 00:00

Nilópolis - Artista nilopolitana ganhadora da Lei Paulo Gustavo, por intermédio da Prefeitura de Nilópolis, MC Ellu vai embalar os frequentadores do Parque Professora Sara Areal, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, que forem ao local no dia 30 de março, a partir das 15h.



Ela vai apresentar o show 'MC Ellu - Minha História no Funk - Turnê 2024', com 60 minutos de duração, com uma grande celebração de sua carreira, apresentando o seu mais novo álbum. O trabalho pretende reunir várias gerações e mostrar a força da mulher preta no gênero funk.



Segundo ela, sua música busca espaço para expressar suas ideias e combater o preconceito contra o gênero feminino no estilo musical. MC Ellu é uma das primeiras representantes femininas do funk no município e em toda a Baixada Fluminense.



Além da carreira como cantora, ela divide seu tempo como idealizadora e apresentadora do programa Funk In Rio, que também funciona como projeto social, buscando oferecer oportunidades para jovens talentos periféricos.



O público-alvo da proposta é bem plural, diversificado e inclusivo entre jovens e adultos de diversas faixas etárias, econômicas e sociais que amam gênero Funk, Hip-Hop e Rap. E, claro, os fãs da artista.



Artista nilopolitana, MC Ellu traz na sua bagagem muita história, afinal de contas são anos de carreira profissional desde que se interessou pela música ainda no período escolar. Simpática e super alto astral, MC Ellu conquistou o público que a acompanha até os dias atuais.



Ela possui inúmeras participações em concursos musicais e em programas de TV, com grande expressão popular, como: TV Xuxa - Globo, Programa do Ratinho - SBT, Legendários - Record, Pânico – Band e dentre outros.



MC Ellu – Minha História No Funk - Turnê 2024 é um projeto musical virtuoso do início, meio e fim para todo o público. Um grande passeio, homenagem e reconhecimento a artista que é cantora, atuante há bastante tempo, e que tanto contribuiu para cultura local de Nilópolis, Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro até os dias atuais.



Serviço:

Dia: 30 de março de 2024.

Horário: 15h

Classificação: LIVRE.

Entrada: GRATUITA.

Local: Parque Professora Sara Areal

Endereço: R. GonçalvesDias,720, Nova Cidade, Nilópolis