A Águas do Rio interromperá o abastecimento de água em Nilópolis, a partir das 6h desta quinta-feira (14)Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 12/03/2024 20:13 | Atualizado 12/03/2024 20:18

Nilópolis - A Águas do Rio interromperá o abastecimento de água em Nilópolis, a partir das 6h desta quinta-feira (14), para viabilizar uma manutenção no principal sistema de bombeamento de água do município.



A normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço, prevista até o período da tarde. A concessionária orienta os clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do serviço, e ressalta que segue à disposição para ligações e mensagens via WhatsApp através do número 0800 195 0 19