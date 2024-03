São oferecidas aulas de judô, jiu-jitsu (infantil e adulto), muay thai (iniciante e profissional), aikidô, karatê, taekwondo, capoeira e defesa pessoal - Divulgação / PMN

Publicado 11/03/2024 22:18 | Atualizado 12/03/2024 14:00

Nilópolis - Quem quer praticar uma arte marcial, não pode perder a oportunidade em Nilópolis. A Casa da Luta Nilopolitana, no bairro do Frigorífico, fica ao lado da Vila Olímpica, e continua com matrículas abertas para as oito modalidades, algumas a partir dos seis anos de idade.



São oferecidas de forma gratuita: aulas de judô, jiu-jitsu (infantil e adulto), muay thai (iniciante e profissional), aikidô, karatê, taekwondo, capoeira e defesa pessoal (feminina e terceira idade). A instituição, inaugurada em 2021, é dirigida pelo mestre Gessé Cintra.



A Casa é vinculada à Secretaria de Esportes de Nilópolis e já conta com mais de 200 alunos em treinamento. Além das atividades, ela ainda disponibiliza acompanhamento com psicanalista especializado em transtorno infantil.

A Casa da Luta Nilopolitana continua com matrículas abertas em diversas modalidades, algumas a partir dos seis anos de idade Divulgação



Os interessados devem procurar a sede da Casa da Luta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e levar os seguintes documentos: 2 fotos 3×4, declaração escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento ou carteira de identidade e atestado médico. A faixa etária é a partir dos seis anos.



A Casa da Luta Nilopolitana fica localizada na Estrada Doutor Rufino Gonçalves Ferreira, bairro Frigorífico, Centro, Nilópolis. Mais informações no telefone (21) 96441-4999.



Modalidades de lutas na Casa da Luta Nilopolitana Divulgação