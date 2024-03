O homem preso agrediu a vítima na frente dos filhos do casal que na época, tinham sete e 12 anos - Divulgação / Pcerj

Publicado 11/03/2024 16:22

Nilópolis - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, em Nilópolis, nesta segunda-feira (11), um homem condenado pela Justiça por crime de violência doméstica. Ele foi capturado, após trabalho de inteligência da especializada.

As investigações apontaram que o acusado espancou sua esposa com socos na cabeça, no rosto e na boca, no interior da residência do casal, após uma discussão. Ele agrediu a vítima na frente dos filhos do casal que na época, tinham sete e 12 anos.