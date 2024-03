As aulas para barbeiro são para pessoas acima de 17 anos e as aulas de trança são para quem tem mais de 15 anos - Divulgação / PMN

As aulas para barbeiro são para pessoas acima de 17 anos e as aulas de trança são para quem tem mais de 15 anosDivulgação / PMN

Publicado 10/03/2024 22:41 | Atualizado 10/03/2024 22:43

Nilópolis – A Secretaria de Trabalho e Emprego de Nilópolis abre, nesta segunda-feira (11), as inscrições para o curso gratuito de Barbeiro e Tranças Nagô. A matrícula deve ser feita, somente neste dia, na própria sede da Secretaria de Trabalho, das 9h às 16h, na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro.



Os interessados devem levar xerox da identidade e comprovante de residência.



As aulas para barbeiro são para pessoas acima de 17 anos e as aulas de trança são para quem tem mais de 15 anos.



Confira os dias de aulas:

Barbeiro

Horário: 9h às 12h ou 13h às 17h



Dias: 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04 - 18/04 - 25/04



Trança



Horário: 9h às 12h ou 13h às 17h



Dias: 19/03 - 26/03 - 02/04 - 09/04