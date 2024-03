Para Luísa Querido, o projeto Sala de Aula Invertida com Metodologia Ativa (Sicma), desenvolvido no colégio nilopolitano, foi fundamental para sua conquista - Sandra Barros / Seeduc-RJ

Nilópolis – A jovem Luísa Querido, de 17 anos, ex-aluna do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, está entre os 100 candidatos selecionados para participar da primeira graduação em Matemática da Tecnologia e Inovação (IMPA Tech). O curso começa no dia 2 de abril e tem o objetivo de oferecer, gratuitamente, o Ensino Superior e formar profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho ligado à tecnologia.

A iniciativa será financiada pelo governo federal por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC) e contará com a parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ao longo da graduação, os alunos vão fazer um ciclo básico e, depois, escolher entre quatro ênfases: Matemática, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Física. O currículo é transdisciplinar com muitas atividades práticas no início do curso.



Para Luísa Querido, o projeto Sala de Aula Invertida com Metodologia Ativa (Sicma), desenvolvido no colégio nilopolitano com foco na aprendizagem, foi fundamental para sua conquista. “O projeto do professor Fernando me apoiou muito desde que entrei. Quando conheci a metodologia de sala de aula invertida desse projeto, logo no início me inspirou a querer cada vez mais a aprender e a enfrentar novos desafios. E com este projeto com esta metodologia consegui, no ENEM 2024, a nota 830,6. Nele, estudamos em grupos compartilhando ideias e conhecimento”, disse a mais nova universitária.



Ela afirma ainda que, durante a sua passagem pela escola, antes de aprender a metodologia, era trabalhado a mudança de comportamento dos alunos. E acrescenta que, assim, adquiriu foco, resiliência, disciplina e propósito.



Segundo o professor responsável Fernando Rocha, o projeto tem como base trabalhar as habilidades emocionais paralelamente ao aprendizado. “ As ações desenvolvidas são todas baseadas em estudos científicos na área da neurociência. Muitas das ferramentas utilizadas vieram de pesquisas em aprendizagem tiradas de publicações de renomadas revistas internacionais. Muitos dos autores dessas pesquisas conquistaram o Prêmio Nobel. A metodologia aplicada foca em, antes de o aluno tentar aprender, primeiro trabalhar a sua mudança de comportamento. Para isso, o mais importante é a formação de um ambiente controlado”, destacou o professor.

A seleção para o bacharelado levou em consideração o desempenho em cinco olimpíadas de conhecimento OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas); OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática); OBF (Olimpíada Brasileira de Física); OBQ (Olimpíada Brasileira de Química) e OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) ou na nota de Matemática do Enem. Na segunda fase do processo, os candidatos fizeram entrevistas virtuais.



Referência em competições de Matemática



O Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa é reconhecido pelo alto desempenho dos seus alunos em competições nacionais e internacionais de Matemática, com mais de 200 medalhas conquistadas. Em 2019, quando foram à China, duas medalhas: uma de ouro e outra de bronze. Já em 2023, a equipe brasileira trouxe o bronze de Nova York. Durante o tempo que passou pela unidade escolar, a jovem Luísa Querido também ganhou o ouro Nacional na Olimpíada Internacional da Matemática Sem Fronteiras e na SingaMath, prata na Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Nacional na Olimpíada Internacional da Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), Regional na Olimpíada Internacional da Matemática Sem Fronteiras (OIMSF) e bronze na Canguru da Matemática.