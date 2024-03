Para concorrer, a candidata deverá possuir CADÚnico, ser beneficiária dos programas sociais do Governo Federal, ser maior de 16 anos e ter a escolaridade mínima prevista para o curso de sua escolha - Divulgação / IFRJ

Publicado 12/03/2024 23:32 | Atualizado 12/03/2024 23:37

Rio - Como parte integrante das comemorações pelo Mês Internacional da Mulher, estão abertas as inscrições o processo seletivo para Cursos de Formação Inicial e Continuada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no âmbito do Programa Mulheres Mil. São 450 vagas. Para se inscrever no Processo Seletivo, as candidatas deverão comparecer nos locais especificados no Anexo III do Edital (Locais de Inscrição), desta terça-feira (12) até o próximo sábado (16).



Neste primeiro semestre de 2024, serão ofertados os cursos de Aderecista, Assistente de Secretaria Escolar, Agente Cultural, Assistente Administrativo, Assistente de Produção Cultural, Assistente Escolar, Assistente Financeiro, Cuidador Infantil, Cuidador de Idosos, Inspetor de Qualidade, Inspetor Escolar, Marketing Digital e Organização de Eventos.

Inscrições – Para concorrer a uma das vagas, a candidata deverá possuir CADÚnico, ser beneficiária dos programas sociais do Governo Federal, ser maior de 16 anos e ter a escolaridade mínima prevista para o curso de sua escolha. Para se inscrever no Processo Seletivo, as candidatas deverão comparecer nos locais especificados no Anexo III do Edital (Locais de Inscrição), desta terça-feira (12) até o próximo sábado (16), com os seguintes documentos: Documento de identificação com foto; CPF; Comprovante de residência atualizado, com CEP ou Autodeclaração de residência (Anexo IV); Comprovante de CAD único (cartão do Bolsa-Família ou documento com o número do NIS); Autodeclaração de cor/etnia (Anexo V) para candidatas negras – pretas ou pardas – e indígenas; Laudo médico, exames ou documentação que comprove a deficiência declarada para candidatas com Deficiência; Perfil Situacional (a ser preenchido no ato da inscrição).



Cada candidata poderá concorrer somente a 1 (uma) vaga em um dos cursos FIC. Não haverá a cobrança da taxa de inscrição. A divulgação dos resultados da seleção será feita na página do IFRJ no dia 20 de março de 2024.

Instituído em 2011, o IFRJ realizou as primeiras turmas do Programa ainda naquele ano com cursos nos eixos de Produção Alimentícia e Produção Cultural e Design. Com o relançamento do Programa em 2023, pelo Governo Federal, o IFRJ foi contemplado na época com 250 vagas, com diversos cursos sendo oferecidos nos Campi Arraial do Cabo, Paracambi, Mesquita, Nilópolis, Niterói e Volta Redonda.



No entanto, compreendendo a importância do Programa para promoção e fortalecimento da igualdade de gênero associada à formação profissional, o IFRJ ampliou a sua capacidade de oferta, não só nos campi mencionados, como também estabelecendo novas parcerias com outras comunidades, especialmente as escolas de samba Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense e Unidos de Padre Miguel.



Segundo o reitor do IFRJ, Rafael Almada, o retorno do Programa Mulheres Mil é a certeza de que os programas sociais que articulam qualificação profissional e empoderamento social – em especial de mulheres (cis, trans e travestis) que tiveram poucas oportunidades de escolarização e acesso ao mundo do trabalho – representa a reafirmação de nossa missão política e pedagógica de levar o IFRJ a todos os territórios do Estado do Rio de Janeiro, ampliando sua atuação e contribuindo para o desenvolvimento social e a superação das desigualdades através da educação.



Todas as dúvidas do processo seletivo do Edital deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: mulheresmil@ifrj.edu.br