A loja física da Águas do Rio de Nilópolis é uma das opções nas 27 cidades de coberturas da concessionária - Divulgação

Publicado 15/03/2024 13:54 | Atualizado 15/03/2024 13:55

Baixada Fluminense - Ficar em dia com as contas é o desejo de todos os brasileiros. E, para facilitar esta dinâmica, a Águas do Rio oferece condições especiais de parcelamento na Semana do Consumidor, cuja data é comemorada nesta sexta-feira (15). Os clientes das 27 cidades onde a empresa atua podem acionar o 0800 195 0 195, que funciona por telefone ou WhatsApp, 24h todos os dias, ou irem até uma loja física da empresa - confira no link a seguir os endereços ( https://aguasdorio.com.br/contato/ ).

“Sabemos que ninguém quer ficar devendo e avaliamos de forma individual o caso de cada um. A regularização dos débitos pode ser feita também diretamente com nossos agentes comerciais, que passam de casa em casa fazendo a leitura dos hidrômetros. Estas equipes, uniformizadas e com crachá, estão com máquina de cartão de débito e crédito, mas em hipótese alguma recebem dinheiro em espécie”, explicou Eduardo Lana, diretor-comercial da Águas do Rio.

O pagamento pode ainda ser feito por Pix, mas o cliente deve se certificar que o destinatário é “Águas do Rio 01” ou “Águas do Rio 04”. Em caso de dúvidas, a orientação é acionar o canal 0800 195 0 195 da empresa.