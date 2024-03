Com o criminoso, os policiais militares apreenderam: 1.890 cápsulas de cocaína e 890 tabletes de maconha - Divulgação / Pmerj

Publicado 15/03/2024 22:26 | Atualizado 15/03/2024 22:32

Nilópolis - Um traficante foi preso por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no bairro Nova Cidade, na noite desta sexta-feira (15), na Rua Otacílio Pessoa, em Nilópolis, com grande quantidade de drogas. Com o criminoso, os agentes apreenderam: 1.890 cápsulas de cocaína e 890 tabletes de maconha.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento na região, quando perceberam alguns suspeitos comercializando drogas no local. Ao avistarem os policiais militares, os homens fugiram, com um dos traficantes sendo preso com as drogas.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

