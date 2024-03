O prazo de normalização no abastecimento de água está previsto para esta terça-feira (19) - Divulgação / Rio+Saneamento

O prazo de normalização no abastecimento de água está previsto para esta terça-feira (19)Divulgação / Rio+Saneamento

Publicado 18/03/2024 15:58

Nilópolis - O abastecimento de água nos municípios de Nilópolis e São João de Meriti e em partes da Zona Norte do Rio e de Mesquita permanece em processo de normalização gradativa, nesta segunda-feira (18). Esse prazo vai até terça-feira (19). Entre sexta-feira e sábado (15 e 16), uma ocorrência na área da concessionária Rio+Saneamento, em Deodoro, na Zona Oeste da Capital, afetou a distribuição de água realizada pela Águas do Rio nestas localidades.



Regiões afetadas:



Mesquita: Banco de Areia, BNH e Rocha Sobrinho;

Nilópolis (todo o município);



São João de Meriti (todo o município);

Zona Norte do Rio: Acari, Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto, Colégio, Cordovil, Costa Barros, Irajá, Jardim América, Parada de Lucas, Parque Anchieta, Parque Colúmbia, Pavuna, Ricardo de Albuquerque, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho e Vigário Geral.

A Águas do Rio reforça a importância do uso consciente da água e solicita aos seus clientes que mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, até a normalização do abastecimento. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.