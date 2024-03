Cada inscrição garante um kit de corrida, que contém uma camisa do evento e número de peito - Divulgação / PMN

Publicado 18/03/2024 22:23 | Atualizado 18/03/2024 22:23

Nilópolis - O Parque Municipal do Gericinó receberá, no próximo sábado (23), a terceira edição do Circuito Delas, corrida destinada ao público feminino, encerrando o Mês da Mulher, em Nilópolis. Com apoio da Prefeitura, o evento será realizado com concentração, às 7h, e largada às 8h.





A retirada dos kits deve ser feita nesta quinta-feira (21), das 14h às 18h, e na sexta-feira (22), das 14h às 18h, na Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, na sede do jornal A Voz dos Municípios, na Rua Nicolau Cobelas, no Centro, de Nilópolis. É necessário apresentar um documento com foto. As interessadas em participar do percurso de 5 km devem se inscrever através do formulário disponível no link https://bit.ly/inscricao-circuitodelas , e cerca de 500 vagas são oferecidas. Cada inscrição garante um kit de corrida, que contém uma camisa do evento e número de peito. Como premiação, todas as inscritas receberão medalhas e as três primeiras ganharão troféus.A retirada dos kits deve ser feita nesta quinta-feira (21), das 14h às 18h, e na sexta-feira (22), das 14h às 18h, na Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, na sede do jornal A Voz dos Municípios, na Rua Nicolau Cobelas, no Centro, de Nilópolis. É necessário apresentar um documento com foto.

No dia da corrida, cada competidora deve levar uma lata de leite para doação a uma instituição de caridade.