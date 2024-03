A ideia é que quanto mais colorida e chamativa for a meia, mais chances de dizer que acredita na igualdade de direitos das pessoas com a Síndrome de Down - Divulgação

A ideia é que quanto mais colorida e chamativa for a meia, mais chances de dizer que acredita na igualdade de direitos das pessoas com a Síndrome de DownDivulgação

Publicado 20/03/2024 23:57

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square aderiu à ação Lofts of Socks (Meias Trocadas) no Dia Mundial da Síndrome de Down, inclusão e conscientização, nesta quinta-feira (21 de março), a partir das 16h. O evento terá um ponto de encontro na praça de alimentação e um passeio pelo shopping nas lojas participantes.

A ideia é que quanto mais colorida e chamativa for a meia, mais chances de dizer que acredita na igualdade de direitos das pessoas com a Síndrome de Down. Os 30 primeiros que aderirem a ação Lofts of Socks, (meias trocadas), comparecendo no shopping, as crianças ou jovens, que fizerem os vídeos marcando Shopping Nilópolis Square, receberam mimos na loja Espaço 325.

As crianças do projeto Anjos de Asas do mundo azul, participaram fazendo as trocas das meias e os vídeos nas lojas participantes, Ficticius, Espaço 325, Duck Diversões e Urban Grill Pizzaria.

A ideia das meias trocadas foi iniciada na Europa e tem movimentado as redes sociais; e promete atrair a atenção das pessoas no Shopping Nilópolis Square essa semana.



"Vamos chamar a atenção para nós, com as nossas meias diferentes e assim espalhar conhecimento e amor, porque o amor é ação”, explica a Coordenadora de Marketing, Viviane Alves.

Discoteca Inclusiva no Shopping Nilópolis Square Divulgação

DISCOTECA INCLUSIVA

No sábado (23), acontecerá uma “Discoteca Inclusiva”, parceria com Ong Anjos de Asas no Mundo Azul e Projeto Dança inclusiva. Será uma tarde muito animada, com Dj, muita música, dança e diversas atividades lúdicas para os presentes! Os bailes costumam reunir jovens com paraplegia, autismo, esquizofrenia e síndromes.

O evento gratuito será realizado, de 16h as 18h, na praça de alimentação.

Serviço:



Evento: Ação Meias trocadas Coloridas e Discoteca Inclusiva



Data: 21/03 (quinta) e 23/03, das 16h às 18h



Local: Shopping Nilópolis Square - Evento Gratuito



Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro, Nilópolis. Telefone: (21) 2792-0608.