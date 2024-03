A feira contará com 20 barracas com tricô, macramê, crochê, costura criativa, bolsas em tecido, madeira, brinquedos e jogos recicláveis de garrafa pet e papelão - Divulgação / PMN

Nilópolis - Nesta terça-feira (19 de março), é celebrado o Dia do Artesão. Em Nilópolis, a Secretaria Municipal de Turismo homenageará, no próximo sábado (23), os 230 empreendedores da cidade cadastrados com uma Feira de Artesanato no Calçadão da Mirandela, no Centro.

A feira contará com 20 barracas com tricô, macramê, crochê, costura criativa, bolsas em tecido, madeira, brinquedos e jogos recicláveis de garrafa pet e papelão. O evento será realizado das 8h às 17h.

O dia será celebrado com café da manhã para os artesãos. "É uma ação da secretaria fomentando o turismo através do artesão da cidade. Por isso essa ação de homenagear estes empreendedores neste dia", salientou a assessora da Secretaria de Turismo, Rafaelle Vieira.