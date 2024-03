Policial militar do 20º BPM com as drogas apreendidas com os dois suspeitos presos - Divulgação / Pmerj

Publicado 19/03/2024 16:23 | Atualizado 19/03/2024 16:25

Nilópolis – Dois suspeitos que estavam com drogas e uma pistola, foram presos por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM (Mesquita), na Rua Dinamarco Reis, na Comunidade da Mina, na manhã desta terça-feira (19), em Nilópolis. Com a dupla, os agentes apreenderam ainda um rádio transmissor.



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).