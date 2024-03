Cada inscrição garante um kit de corrida, que contém uma camisa do evento e número de peito - Divulgação / PMN

Publicado 20/03/2024 23:04

Nilópolis - A terceira edição do Circuito Delas, corrida destinada ao público feminino, foi transferida para o dia 7 de abril. A atividade, que encerra o Mês da Mulher, seria realizada neste sábado (23), mas a previsão de chuvas fortes provocou o adiamento.

A Prefeitura de Nilópolis apoia a competição, que acontecerá no Parque Natural Municipal do Gericinó, com concentração às 7h e largada às 8h. Cerca de 500 mulheres se inscreveram por meio de formulário disponível em link que foi compartilhado no site do poder público municipal e têm a participação garantida.

Cada inscrição garante um kit de corrida, que contém uma camisa do evento e número de peito. Como premiação, todas as inscritas receberão medalhas e as três primeiras ganharão troféus.

O local de retirada dos kits será informado na semana anterior ao evento e, no dia marcado, cada competidora deverá levar uma lata de leite para doação a uma instituição de caridade.